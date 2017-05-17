Город

  • Девять архитектурных бюро поборются за музей блокады
    Девять архитектурных бюро поборются за музей блокады

    Архитектурные бюро из Петербурга, Москвы, Норвегии, Германии, Финляндии и США примут участие в конкурсе на разработку концепции планировочного и объемно-пространственного решения музейно-выставочного комплекса музея Обороны и блокады. Итоги конкурса подведут к 8 сентября 2017 года.

  • Ропшинский дворец отойдет Роснефти летом
    Ропшинский дворец отойдет Роснефти летом

    Ропшинский дворец до сих пор еще остается в оперативном управлении ГМЗ «Петергоф», но летом 2017 года его изымут из оперативного управления «Петергофа» для передачи «Роснефти».


Политика

  • Чистка милоновских избиркомов
    Чистка милоновских избиркомов

    Петербургская избирательная комиссия 16 мая 2017 года снимет с должности председателя ТИК№3 Юрия Шепелева. Этому предшествовали массовые показательные увольнения председателей Участковых избиркомов, обвиненных журналистами и соперником по думским выборам Виталия Милонова – предпринимателем Дмитрием Павловым в фальсификациях итогов голосования на выборах 2016 года.

  • Дань церковному радио
    Дань церковному радио

    По миллиону бюджетных рублей в год получает из городского бюджета радио петербургской епархии РПЦ «Град Петров», начиная с 2011 года. Кажется, что помогает ей в этом радио «Зенит», принадлежащее структурам «Газпрома».





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