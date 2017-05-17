Томас Венцлова - оптимистично о будущем России

Россия все равно обречена на избавление от совка, но для этого мы все должны постараться, а Европа устоит, и будет развиваться сообразно своим универсальным ценностям. Философ и писатель Томас Венцлова издал в России две книги и посетил Петербург – холодным маем 2017 года.