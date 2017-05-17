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Оппозиционеры растоптали православную душу Макарова
Спикер парламента Петербурга и лидер местной «Единой России» Вячеслав Макаров 17 мая 2017 года не выдержал речей оппозиционеров по поводу референдума по Исаакию и обвинил их в том, что они «растоптали душу православную».
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Албин: название для стадиона на Крестовском выберут на референдуме
Такое заявление вице-губернатор сделал в Twitter.
Город
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Девять архитектурных бюро поборются за музей блокады
Архитектурные бюро из Петербурга, Москвы, Норвегии, Германии, Финляндии и США примут участие в конкурсе на разработку концепции планировочного и объемно-пространственного решения музейно-выставочного комплекса музея Обороны и блокады. Итоги конкурса подведут к 8 сентября 2017 года.
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Ропшинский дворец отойдет Роснефти летом
Ропшинский дворец до сих пор еще остается в оперативном управлении ГМЗ «Петергоф», но летом 2017 года его изымут из оперативного управления «Петергофа» для передачи «Роснефти».
Политика
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Чистка милоновских избиркомов
Петербургская избирательная комиссия 16 мая 2017 года снимет с должности председателя ТИК№3 Юрия Шепелева. Этому предшествовали массовые показательные увольнения председателей Участковых избиркомов, обвиненных журналистами и соперником по думским выборам Виталия Милонова – предпринимателем Дмитрием Павловым в фальсификациях итогов голосования на выборах 2016 года.
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Дань церковному радио
По миллиону бюджетных рублей в год получает из городского бюджета радио петербургской епархии РПЦ «Град Петров», начиная с 2011 года. Кажется, что помогает ей в этом радио «Зенит», принадлежащее структурам «Газпрома».
Общество
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Платону Савину не хватает на операцию по врожденному пороку сердца
Платон Савин, полтора года, врожденный порок сердца, спасет операция. Не хватает 335 151 рублей.
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Томас Венцлова - оптимистично о будущем России
Россия все равно обречена на избавление от совка, но для этого мы все должны постараться, а Европа устоит, и будет развиваться сообразно своим универсальным ценностям. Философ и писатель Томас Венцлова издал в России две книги и посетил Петербург – холодным маем 2017 года.
Бизнес
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Самозанятых привяжут к Родине
Россиян занимающихся трудовой деятельностью и не оплачивающих налоги и сборы посчитают. Им запретят выезжать за границу и лишат пенсий.
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Ученые РАН рассказали о причинах беспокойства россиян
Больше всего россиян волнует дороговизна жизни.
Происшествия
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Оганесян заявил об ухудшении состояния здоровья в СИЗО
В октябрьском районном суде Петербурга 4 мая 2017 года проходит заседание по мере пресечения экс-вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Следователь просит закрыть процесс от прессы.
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Рейс из Петербурга в Пафос задержан на 17 часов
По данным очевидцев при выезде на взлетно-посадочную полосу 30 апреля 2017 года у самолета Боинг 747 «Нижний Новгород» авиакомпании «Россия» была обнаружена неполадка в одном из двигателей.
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Петергоф – не только по-китайски
В новом сезоне музей-заповедник «Петергоф» придумал всякие завлекательные проекты. Например, выставку, которую нельзя будет увидеть, только услышать, тайный квест. Ну и продвижение на Восток - в Китай.
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И ногу - ножкой называть
Маноло Бланик – всемирно известный дизайнер обуви вместе с Михаилом Пиотровским открыл 10 мая 2017 года в Главном Штабе Эрмитажа выставку «Маноло Бланик. Обувь как искусство» - ретроспектива всего того обувного великолепия, что придумал дизайнер за 45 лет творческой жизни.
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Газон на «Зенит-Арене» не придется радикально изменять
Гендиректор «Зенита» рассказал, что необходимо сделать для газона стадиона на Крестовском.
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Мутко уверен в готовности России к Кубку конфедераций
По его мнению, подготовительные мероприятия завершены.
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